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Французский военный контингент в составе около 300 военнослужащих присоединился к международному батальону НАТО, дислоцированному в Литве, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны балтийской республики.

"Военнослужащие Франции, которые служили в боевой группе передового многонационального батальона НАТО в Эстонии в 2017 году, приступят к службе в международном батальоне НАТО в Литве. В состав французского контингента входят около 300 военнослужащих, из них около 200 сформируют механизированную пехотную роту, 100 военных будут осуществлять административные и логистические задачи", — говорится в сообщении ведомства.

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, "присоединение к батальону НАТО французского контингента демонстрирует солидарность и единство членов альянса".

Как отметили в министерстве, французские военные вместе с другими группами военнослужащих будут служить в составе механизированной сухопутной бригады литовской армии "Железный волк" в Рукле (Йонавский район)".

После присоединения французского контингента в батальоне НАТО в Литве будут служить более 1,2 тысячи военных. Как отметили в Минобороны, в этом году к боевой группе батальона НАТО планирует присоединиться Чехия.

Источник: ria.ru