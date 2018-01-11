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Польское правительство может принять меры для выхода из Евросоюза в случае, если страна перестанет получать финансирование от организации, заявил глава Евросовета Дональд Туск. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Туска, для правящей партии "Право и справедливость" выгоды от членства страны в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.

Он пояснил, что пока Варшава продолжает получать финансирование от ЕС, для властей страны "игра стоит свеч".

"Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства в Евросоюз, и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться", — приводит слова Туска издание.

"В Брюсселе еще всерьез надеются, — не скажу, что верят, этого, к сожалению, уже нет — что Польша все же останется в Евросоюзе", — подчеркнул Туск.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com