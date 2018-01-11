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В британском парламенте из-за прорыва водопровода перестали работать 200 туалетов. Об этом в четверг сообщает издание The Sun.

Наибольшее число уборных вышло из строя на верхних этажах, где располагаются кабинеты высокопоставленных чиновников. Кроме того, по всем помещениям распространился неприятный запах.

Парламентарии обратились с просьбой к премьер-министру страны Терезе Мэй начать в здании ремонт.

источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com