Туалеты британского парламента вызвали панику депутатов
В мире | 11 января 2018 года, 21:01
В британском парламенте из-за прорыва водопровода перестали работать 200 туалетов. Об этом в четверг сообщает издание The Sun.
Наибольшее число уборных вышло из строя на верхних этажах, где располагаются кабинеты высокопоставленных чиновников. Кроме того, по всем помещениям распространился неприятный запах.
Парламентарии обратились с просьбой к премьер-министру страны Терезе Мэй начать в здании ремонт.
источник: lenta.ru
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