В Белоруссии создали костюм виртуальной реальности
В мире | 11 января 2018 года, 21:33
Руководитель компании Teslasuit Дмитрий Михальчук придумал костюм виртуальной реальности. Его разработку предприниматель начал в Минске.
Устройство разработчики представили в рамках выставки CES 2018 в городе Лас-Вегасе. Костюм Teslasuit покрывает все тело. Это дает возможность полностью погрузиться в мир виртуальной реальности.
В Teslasuit используется система электрической стимуляции, благодаря которой любой контакт в виртуальной реальности можно почувствовать физически. Это касается, например, удара или падения.
Разработчики предполагают, что Teslasuit будет востребован не только среди геймеров. Костюм смогут использовать спортсмены во время подготовки к соревнованиям.
Источник: life.ru
Фото:apps4all.ru