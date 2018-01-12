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По информации портала russian.rt.com, армия США планирует использовать ботов для мониторинга постов в мировых социальных сетях и влияния на их пользователей.

Американские военные разместили соответствующий тендер на разработку программного обеспечения.

"Возможность переводить на английский язык материалы (текстовые сообщения, аудио- и видеозаписи, изображения и прочее), опубликованные в соцсетях на иностранном языке. Требуемые языки: арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский", — говорится в документе.

В частности, программа должна анализировать отдельные сегменты аудитории "посредством изучения разговорных выражений, различий в правописании, а также сленга, сокращений и пиктограмм, принятых в соцсетях".

В документе говорится, что автоматически будет происходить анализ того, является ли сообщение позитивным, нейтральным или негативным.

Программа также должна иметь "способность определять, можно ли повлиять на данную конкретную аудиторию, на основе полученных" данных.

Фото: pixabay.com