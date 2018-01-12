Мама мальчика из скандальной рекламы H&M не увидела в ней расизма (2)

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В мире | 12 января 2018 года, 08:10

Мама мальчика из рекламы H&M, где тот снялся в худи с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях", заявила, что не видит в фотосессии "никакой проблемы".

По словам Терри Манго, возникший скандал она считает раздутым и призвала критиков не обсуждать то, чего на самом деле нет.

"Я мама мальчика, и это всего лишь один из сотен нарядов, в которых позировал мой сын. Прекратите поднимать ложную тревогу, здесь это совсем не к месту", — написала она.

По итогам скандала, разразившегося в начале недели, от сотрудничества с H&M отказались многие знаменитости.

В их числе — певец The Weeknd, баскетболист Леброн Джеймс, футболист Ромелу Лукаку и многие другие. Все они назвали рекламу недопустимой и призвали к бойкоту компании.

Позже H&M удалила все попавшие под критику фотографии и принесла извинения всем, кого они могли обидеть.

Источник: birdinflight.com

Комментарии 2
ALex1 час назад
Нет, его мама права. В Америке сейчас по любому пустяковому поводу раздувают скандал о расизме или каком другом любом "угнетении". Защитники "соц. справедливости" блин. Где тут расизм, скажите мне? Очень жаль, что и нашу сторону земного шара коснулся этот маразм...
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Рижанин1 час назад
Мать мальчика беспокоится о своих доходах от рекламы и потому не хочет видеть, что надпись на одежде её сына однозначно расистская реклама.
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