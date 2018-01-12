В мире |

Британская королева Елизавета II в документальном фильме "Би-би-си" рассказала, насколько тяжело носить монаршую корону. Об этом пишет The Guardian.

Корона Британской империи, которую королева надевает по особым случаям, весит около 1,3 кг. Она украшена 2,8 тыс. алмазов, сотнями жемчужин, сапфирами, изумрудами и рубинами.

"У тебя не получится посмотреть вниз, чтобы прочесть текст речи — тебе придется поднимать [лист]. Потому что если ты опустишь голову, то шея сломается, а корона упадет", — отметила Елизавета II.

По ее словам, у корон есть свои недостатки.

"Но тем не менее они (короны. — Газета.Ru) являются очень важными атрибутами", — добавила британская королева.

Фото: Flickr