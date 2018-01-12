Стивена Сигала обвинили в изнасиловании (6)

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В мире | 12 января 2018 года, 11:21

Актриса Регина Симонс обвинила звезду боевиков Стивена Сигала в изнасиловании, сообщает People.

Симонс снималась в массовке фильма «В смертельной опасности» (1994), где главную роль играл Сигал.

По словам актрисы, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Как утверждает Симонс, Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, но девушка якобы оказалась единственной гостьей, и никакого празднования не было.

Со своей стороны, модель Фавиола Дадис, заявившая, что артист домогался ее на прослушиваниях в 2002 году, рассказала, что и она, и Симонс подали заявления против Сигала в полицейский департамент Лос-Анджелеса в декабре.

По словам пресс-секретаря департамента, они проводят расследование в отношении Сигала по событиям 2005 года.

Комментариев со стороны Сигала пока не поступало.

Фото: Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
бре4 часа назад
Когда это было,лет 30 назад!!! Приятно вспомнить ,это бабулям!!!
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шустрый4 часа назад
Эмансипированные прошмандовки набивают себе цену....вообще кажется,что амеры сошли с ума.
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Alex58 минут назад
Сигал убегай из этого психдома- Америкосия ! Там полное вырождение наступает. Путин тебе точно даст гражданство России !
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