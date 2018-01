В мире |

Фотография израильской актрисы Галь Гадот в платье ливанского модельера Эли Сааб, размещенная им в "Инстаграме", вызвала настоящий переполох в соцсетях. Фотография Гадот позже была удалена из "Инстаграм"-аккаунта Сааба.

Теоретически Израиль и Ливан находятся в состоянии войны с 1948 года, и Ливан продолжает бойкотировать своего южного соседа.

"Я люблю и уважаю Эли Сааб, но, если говорить начистоту, доволен ли он, что созданное им платье носила израильская актриса?", - написал в своем "Твиттере" ливанский журналист Хеба Битар.

На вызвавшем противоречивую реакцию фото исполнительница роли Чудо-женщины предстала в голубом платье Сааба. Снимок сопровождался ее комментарием "Безупречно". Гадот в юности прошла службу в израильской армии в должности инструктора.

Фото актрисы в "Инстаграме" Сааб вызвало у некоторых негодование из-за того, что дизайнер содействует популяризации бывшего израильского военного.

Пользовательница "Твиттера" Мона Исса написала: "Эли Сааб наряжает сионистку, военную израильской армии Галь Гадот, а затем выкладывает это в интернет, потом удаляет фото, потому что люди начали в него плевать. Позор".

Гадот пришла в платье Сааба на церемонию вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке, где она вместе с режиссером Пэтти Дженкинс была отмечена специальным призом за работу в фильме "Чудо-женщина".

I don’t have a problem with her wearing @ElieSaabWorld but I do have a problem with posting her picture from Elie Saab’s account and bragging about an ex Israeli soldier wearing his dress! Don’t ruin one the few things that make us proud Lebanese people! Elie Saab makes us proud. pic.twitter.com/V5VGpDyS8o