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Английская компания Rigby & Peller лишилась почетного титула поставщика нижнего белья для британской королевской семьи. Предположительно это произошло из-за книги, в которой описывался процесс снятия мерок с королевы Елизаветы II.

Rigby & Peller присутствует на рынке уже почти 80 лет, владеет несколькими бутиками в Лондоне и других районах Англии и занимается эксклюзивными поставками нижнего белья королевской семье с 1960 года.

Скандал разгорелся после выхода в марте прошлого года автобиографической книги Storm in a D-Cup (название можно перевести как "Буря в чашке бюстгальтера размера D") основательницы компании Джун Кентон, которая лично работала с королевой. По словам Кентон, полгода назад ей сообщили, что королевский дворец более не заинтересован в услугах компании, пишет BBC.

Она рассказала, что не могла поверить, когда узнала о решении отозвать патент на право именоваться поставщиком королевского двора.

"Мне очень жаль, что Букингемский дворец недоволен этой историей. Это добрый, благодушный рассказ о том, что происходило в моей жизни... Наверное, мне предварительно нужно было дать им копию книги, но я не думала, что потребуется что-то подобное", - отметила Кетон.

По ее словам, она просто описала, как бывала во дворце, но ничего конкретного о происходивших там вещах не рассказывала, и в книге нет ничего такого, что могло бы обидеть королевскую семью.

"Я ни коим образом не упомянула, что я делала с королевой, королевой-матерью и принцессой Маргарет. Это удивительно. Это очень печалит на закате жизни, но что поделаешь. Я не могу бороться с Букингемским дворцом, да мне бы и не хотелось. Но очень тяжело", - добавила Кетон.

Будучи официальным мастером по корсетам, 82-летняя Джун Кентон периодически бывала в Букингемском дворце, обслуживая помимо королевы также королеву-мать и принцессу Маргарет.

В официальном заявлении Rigby & Peller говорится, что компания очень опечалена решением, но не будет вдаваться в детали отзыва патента из уважения к королевской семье.

Букингемский дворец тоже не прояснил ситуацию, заявив, что не дает комментариев о конкретных поставщиках товаров и услуг. Ассоциация, регламентирующая королевские патенты на право осуществлять поставки и оказывать услуги королевскому двору, пока не прокомментировала ситуацию.

Между тем таблоид The Sun приводит некоторые догадки, что же в нашумевшей книге могло не понравиться королевской семье. В частности, Кентон раскрывает подробности своих рабочих отношений с представителями королевской семьи, в том числе с принцессой Дианой, принцессой Маргарет и матерью королевы Елизаветой Боуз-Лайон.

Например, автор книги написала, что королева-мать однажды призналась, как притворялась, будто слушает советы принцессы Маргарет по выбору шляпки, но, когда та ушла, выбрала ту, которую сама читала нужной. Рассказывая о Диане, Кентон добавила, что однажды принцесса разрешила прислать рекламные постеры с моделями в нижнем белье и купальных костюмах своим сыновьям, жившим тогда в общежитии Итона.

Кроме того, когда Кентон рекламировала книгу, она назвала себя главным в стране специалистом по женским грудям ("boobologist"), подчеркнув в одном из интервью, что даже "высочайшие дамы должны иметь хорошую поддержку". Это тоже могло показаться королевской семье не слишком тактичным замечанием, полагает The Sun.

Как напоминает BBC, в настоящее время королевский патент есть примерно у 800 компаний, с их списком можно ознакомиться на специальном сайте. Компании могут обратиться за получением патента, если они на протяжении пяти лет поставляли товары или предоставляли услуги королевской семье. Каждые пять лет патенты пересматриваются и их продление зависит от того, насколько активно королевская семья продолжает покупать товары у поставщика. При этом патенты не выдаются на выполнение услуг профессионального характера, например банкирам и юристам, а также СМИ.

Фото: Flickr