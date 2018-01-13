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В Саудовской Аравии женщинам разрешено теперь присутствовать на футбольных матчах. В дальнейшем планируется обеспечить для женщин вход на все крупные спортивные площадки страны.

В пятницу на стадионе имени короля Абдаллы в городе Джидда болельщицы впервые смогли следить за игрой со специально выделенных для семей секторов.

"Пусть девушки и парни выйдут из дома, оторвутся от интернета", – говорит одна из болельщиц.

"А то они все время дома сидят, никуда не ходят. А им гораздо лучше ненадолго выйти на улицу, подышать свежим воздухом, немного пообщаться с другими людьми", - отмечают медики.

До недавнего времени официальная религия Саудовской Аравии, ислам, накладывала на женщин суровые ограничения. Им, в частности, запрещалось посещать спортивные мероприятия и водить автомобиль.

Теперь власти объявили курс на умеренный ислам, ситуация стала меняться, и уже в этом году женщины смогут получать здесь водительские права.

Источник: ru.euronews.com

Фото: pixabay.com