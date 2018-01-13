Ассанжа хотели выгнать из посольства Эквадора за грязь и вонь (6)
В мире | 13 января 2018 года, 11:53
Сотрудники Посольства Эквадора в Лондоне пытались выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за несоблюдения элементарных правил гигиены. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По словам дипломатов, Ассанж не принимает душ, не меняет одежду, а также от него плохо пахнет. Бывшие коллеги журналиста также заявляли, что Джулиан брезгует нормами гигиены и может вытирать испачканные в еде руки прямо об одежду.
Однако несмотря поведение Ассанжа в диппредставительстве Эквадора в Лондоне, 10 января он получил гражданство этой страны. В посольстве Джулиан Ассанж проживает с 2012 года.
Источник: life.ru
Делая любой выбор, мы по сути всегда выбираем между страхом и любовью.
Проходит время и спустя много лет, ты понимаешь, что сделал ошибку, испугался, выбрал не свою дорогу, а ту, что ближе, не позвонил, не подошел, не доверился, струсил. И все самое хорошее прошло мимо.
Так приходит усталость, недоверие и неуважение к себе и миру. Так я вижу.
Sorry!