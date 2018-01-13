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Власти 54 стран Африки потребовали от президента США Дональда Трампа извиниться за его высказывание о "вонючей дыре". Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

Представители африканских государств при ООН заявили, что обеспокоены "продолжающейся и растущей тенденцией администрации США очернить континент и людей африканского происхождения".

#BREAKING 54 African countries demand Trump 'retraction, apology' over slur — AFP news agency (@AFP) 13 января 2018 г.

В ООН назвали заявления американского лидера "шокирующими, постыдными и расистскими".

Напомним, президент США Дональд Трамп на закрытом совещании назвал ряд стран, откуда прибывают иммигранты, "вонючими дырами". Речь шла, в частности, о Гаити, Сальвадоре и некоторых африканских странах.

Трамп отметил, что лучше бы в США приезжали мигранты из Норвегии.

Источник: life.ru