Власти 54 африканских стран потребовали от Трампа извинений за "вонючую дыру" (4)
Власти 54 стран Африки потребовали от президента США Дональда Трампа извиниться за его высказывание о "вонючей дыре". Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.
Представители африканских государств при ООН заявили, что обеспокоены "продолжающейся и растущей тенденцией администрации США очернить континент и людей африканского происхождения".
#BREAKING 54 African countries demand Trump 'retraction, apology' over slur— AFP news agency (@AFP) 13 января 2018 г.
В ООН назвали заявления американского лидера "шокирующими, постыдными и расистскими".
Напомним, президент США Дональд Трамп на закрытом совещании назвал ряд стран, откуда прибывают иммигранты, "вонючими дырами". Речь шла, в частности, о Гаити, Сальвадоре и некоторых африканских странах.
Трамп отметил, что лучше бы в США приезжали мигранты из Норвегии.
Источник: life.ru
К сожалению, на протяжении всей истории в мире есть много несправедливого, уродливого и злодейского. Это ещё большой вопрос чего в мире больше - хорошего или плохого?
В эпоху полит-корректности часто о плохом стараются не говорить публично, чтобы не обидеть людей, оказавшихся в "области плохого" не по своей воле.
Мне кажется, что это правильно.
Тем не менее, плохое не исчезает, только потому что о нём не говорят и лицемерно закрывают глаза. Когда замалчивают зло, тогда случаются массовые изнасилования как Германии и Англии, а их власти и пресса пытаются это замолчать.
В узких, непубличных собраниях людей и хорошее и плохое конечно-же обсуждается не на осное желаемых мифов, а суровых реальностей.
В Америке сейчас обсуждается иммиграционная политика и Американские интересы при выборе иммиграционных потоков. В Германии и Франции решили впускать всех - вот и имеют то что имеют, ну а Британия из-за иммигрантской политики ЕС просто выходит из Европейского Сообщества.
То что Трампу (и большинству Американцев) более предпочтительны иммигранты из Норвегии, а не Гаити реально отвечает Американским интересам.
Я убеждён, ни на секунду Трамп не хотел обидеть кого-то - он обсуждал иммиграционные приоритеты в ходе ЗАКРЫТОГО СОВЕЩАНИЯ, и он наверное был уверен, что содержание секретных по сути решений не будет придано огласке.
Это не вина Трампа, что его оппоненты используют незаконные утечки информации, чтобы дискредитировать Президента.
Что же касается например Гаити, то это государство находится на том же острове, что и Доминиканская Республика - а именно на острове Гаити.
Но Доминиканскую Республику и Гаити невозможно даже сравнивать.
Гаити это место запредельной коррупции, насилия и бедности, хотя эта страна на протяжении десятилетий получала и получает огромную междунаровдную помощь.
То есть в одом и том же месте на Карибах может быть и более-менее благополучная Доминиканская Республика, и провальное Гаити. Эта реальность ничего не имеет общего с расизмом, а с суровой реальностью.