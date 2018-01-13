Активистка Femen показала президенту Чехии голую грудь (6)

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В мире | 13 января 2018 года, 14:51

Активистка украинского женского движения Femen обнажила грудь и бросилась к чешскому лидеру Милошу Земану, когда он пришел на избирательный участок в день президентских выборов. Об этом сообщает издание Aktualne.cz, публикуя видеозапись случившегося.

На кадрах видно, как Земан входит комнату для голосования со свитой, когда со стороны к нему подбегает девушка, распахивая рубашку.

Охранники схватили ее и повалили на пол. Все это время активистка кричала: "Zeman — Putin's slut" ("Земан — шлюха Путина"), эти же слова были написаны у нее на груди.

В Twitter движения Femen уточняется, что это была Ангелина Диаш, которая ранее уже обнажала грудь перед президентом Украины Петром Порошенко и белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президентские выборы проходят в Чехии в пятницу и субботу, 12 и 13 января. На пост главы государства претендуют девять человек.

Источник: lenta.ru

Фото: twitter.com/FEMEN_Movement

Комментарии 6
Ну да2 часа назад
Надо было пощупать,вдруг точно. Было бы домогательство. А Американские менты эту шалаву застрелили бы на месте.
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А кто ?2 часа назад
Кто сказал,что активисТКА....Движение женское.....а если это транссексуал? Согласно последним веяниям Европы девочек(школьниц) запрещено называть девочками или особями ЖЕНского пола,чтобы не обидеть всех остальных уродов от природы.
Эта,это(не понятно что) перепутала участок с панелью. ЦЭ ж Гейропа,вот хохлы и скачут.
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шустрый59 минут назад
И чего он там такого не видел?Вот же дура баба....в порядке бреда,а если мужики будут бегать с"достоинством"наперевес,это как?
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