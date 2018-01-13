Активистка Femen показала президенту Чехии голую грудь (6)
Активистка украинского женского движения Femen обнажила грудь и бросилась к чешскому лидеру Милошу Земану, когда он пришел на избирательный участок в день президентских выборов. Об этом сообщает издание Aktualne.cz, публикуя видеозапись случившегося.
На кадрах видно, как Земан входит комнату для голосования со свитой, когда со стороны к нему подбегает девушка, распахивая рубашку.
ALL WOMEN ARE HEROES ! https://t.co/4dMkr6Wbat pic.twitter.com/s6o8mmX7fF— FEMEN (@FEMEN_Movement) 12 января 2018 г.
Охранники схватили ее и повалили на пол. Все это время активистка кричала: "Zeman — Putin's slut" ("Земан — шлюха Путина"), эти же слова были написаны у нее на груди.
В Twitter движения Femen уточняется, что это была Ангелина Диаш, которая ранее уже обнажала грудь перед президентом Украины Петром Порошенко и белорусским лидером Александром Лукашенко.
Президентские выборы проходят в Чехии в пятницу и субботу, 12 и 13 января. На пост главы государства претендуют девять человек.
Источник: lenta.ru
Фото: twitter.com/FEMEN_Movement
Эта,это(не понятно что) перепутала участок с панелью. ЦЭ ж Гейропа,вот хохлы и скачут.