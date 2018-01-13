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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым футболистом в истории, чей оклад составил более 100 миллионов евро в год. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на Football Leaks.

Отмечается, что по новому контракту аргентинец получает 104 миллиона евро в год до вычета налогов — больше, чем кто-либо в истории футбола.

После вычета налогов зарплата Месси составляет чуть более 50 миллионов в год, что также является мировым рекордом.

Бразилец Неймар, выступающий за ПСЖ, получает 36,8 миллионов в год чистыми, а аргентинец Карлос Тевес, до января 2018 года выступавший за китайский "Шанхай Шеньхуа", получал 38 миллионов.

Месси выступает за основную "Барселону" с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми форвард восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал "Золотой мяч".

Источник: lenta.ru