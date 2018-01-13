Латвийцы участвовали в создании ледяного отеля для фанатов "Игры престолов"
Абсолютно ледяной отель по мотивам фильма "Игра престолов" построили в финской Лапландии профессиональные скульпторы из Латвии, России, Украины, Польши, сообщает медиакомпания HBO Nordic.
"Отель расположен на площади 20 тысяч квадратных метров, в отеле около 30 номеров, которые оформлены по мотивам популярного телевизионного шоу, в том числе знаменитым, но ледяным троном, который охраняет Григор Гора Клиган, и ледяной горкой в форме дракона", — говорится в сообщении.
Всем гостям отеля дополнительно предоставляются одеяла и электрические грелки, ввиду того что температура внутри гостеприимного заведения минус 5 градусов. Также в отеле есть кинотеатр, ледяной ресторан и арктический бар.
@Regranned from @hbonordic - #SnowVillage and HBO Nordic is bringing the world of Game of Thrones to Lapland in #Finland. See the amazing pictures now. Watch #GameofThrones seasons 1-7 now on #HBONordic. The eighth and final season premieres in 2019. Tag a friend you’d like to visit @snowvillagefinland with! - #regrann
Источник: ria.ru