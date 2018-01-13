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Палеонтологи Санкт-Петербургского и Томского университетов описали ранее неизвестный науке вид древних ящеров, который обитал на Земле 120 млн лет назад.

Ученые назвали нового российского динозавра сибиротитаном (Sibirotitan astrosacralis) за его крупный размер и особое строение костей.

"Животное стало вторым зауроподом, получившим в России научное имя, а также одной из древнейших титанозавровых форм, найденных в Азии", - говорится в сообщении.

Описать нового ящера ученым помогли зубы, позвонки и крестец длиной около полуметра, найденные в разные годы у села Шестаково Кемеровской области - на одном из самых знаменитых российских местонахождений динозавров.

Чтобы заполучить окаменелости, палеонтологам пришлось буквально выколачивать их из твердого песчаника шестаковского яра на берегу реки Кия.

"Сложность была в том, что нужный геологический слой находился посередине отвесной скалы, поэтому ученые работали с альпинистским снаряжением на высоте около четырех метров", - отмечают ученые .

Сибиротитан принадлежит к группе гигантских динозавров, которые называются зауроподами. Как отмечают исследователи, он был не самым большим представителем своей группы: имел массивный длинный хвост и вытянутую шею, весил приблизительно 10 тонн, а его длина от головы до кончика хвоста составляла около 12 м.

Питался четырехногий сибиротитан растениями и из-за внушительного размера редко подвергался нападениям хищников.

В настоящее время ископаемые хранятся в Томском госуниверситете.

Исследователи предполагают, что под многотонной скалой у реки Кия спрятан целый скелет сибиротитана, потому что место раскопок приносит находки почти каждый год.

Однако извлечь его из песчаника целиком почти невозможно, поэтому ученым приходится годами по крупицам собирать скелет уникального зауропода.

Источник: interfax.ru

Фото: yznaj-ka.ru