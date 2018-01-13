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Американский музыкант, диджей и певец Ричард Мелвилл Холл, более известный как Moby, рассказал, что сотрудники ЦРУ обращались к нему с просьбой распространять через свои аккаунты в соцсетях информацию о якобы имеющихся связях президента США Дональда Трампа с Россией.

Информацию об этом распространил музыкальный портал Pitchfork со ссылкой на интервью самого Moby в эфире радиостанции WFPK в штате Кентукки.

Сообщается, что во время время выступления по радио Moby рассказал, что лично знаком с некоторыми бывшими и действующими работниками ЦРУ и даже дружит с ними.

По его словам, все они были серьезно обеспокоены публикацией так называемого досье на Трампа, в котором приводились данные о якобы возможном наличии у российских властей компромата на американского лидера. Эту же обеспокоенность разделял и сам артист, отметил Moby.

"Они передали мне некоторую информацию. Они сказали: "Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей. Просто разместить их?", — рассказал в интервью музыкант.

В феврале 2017 года Moby действительно оставил на своих страницах в соцсетях несколько публикаций о Трампе. В них говорилось со ссылкой на неких "друзей в Вашингтоне", что досье на Трампа является полностью достоверным.

Отметим, что в скандальном досье, составленном вашингтонской компанией Fusion GPS, утверждалось, что Россия якобы обладает компрометирующей информацией личного и финансового характера о Дональде Трампе, благодаря которой может манипулировать политиком.

Дональд Трамп назвал данное досье фальшивкой и категорически опроверг информацию в нем. Российские власти также опровергли изложенные в досье материалы.

Источник: life.ru