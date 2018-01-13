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Болельщики уличили московский "Спартак" в расизме после поста на странице команды в Twitter.

"Смотрите, как шоколадки тают на солнце", — сказал работник пресс-службы клуба, снимая на видео разминающихся темнокожих игроков "Спартака".

Футболисты улыбались в камеру и не имели ничего против такого обращения.

В комментариях пользователи обвинили клуб в расизме.

"Спартак и расизм? Тут ничего нового", — написал @Benpantera96

"Вы позорите нашу страну и наших людей! Возьмитесь уже за голову и культурное поведение людей в своем клубе, кретины некомпетентные!" — считает пользователь с именем Jurgen Meister.

Юзер @Indy_S_D призвал ФИФА изучить ситуацию и дать ей оценку.

Источник: lenta.ru