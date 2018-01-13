Московский "Спартак" уличили в расизме из-за "тающих на солнце шоколадок"
Болельщики уличили московский "Спартак" в расизме после поста на странице команды в Twitter.
"Смотрите, как шоколадки тают на солнце", — сказал работник пресс-службы клуба, снимая на видео разминающихся темнокожих игроков "Спартака".
Смотрите, как шоколадки тают на солнце ️ #Джикия #Дубай #сбор #спартаквОАЭ #краснобелые #Спартак pic.twitter.com/EUvYRp0H8T— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.
Футболисты улыбались в камеру и не имели ничего против такого обращения.
В комментариях пользователи обвинили клуб в расизме.
"Спартак и расизм? Тут ничего нового", — написал @Benpantera96
"Вы позорите нашу страну и наших людей! Возьмитесь уже за голову и культурное поведение людей в своем клубе, кретины некомпетентные!" — считает пользователь с именем Jurgen Meister.
Юзер @Indy_S_D призвал ФИФА изучить ситуацию и дать ей оценку.
Источник: lenta.ru