Послы африканских стран в ООН потребовали от Дональда Трампа извинений за слова о странах третьего мира.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами америкаyский лидер назвал эти государства "гадюшником" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор и ряд африканских стран.

Как говорится в заявлении миссии Африканского союза, имеющей статус наблюдателя при организации, "африканская группа послов в ООН крайне шокирована и жестко осуждает возмутительные, расистские и ксенофобские замечания, приписываемые президенту США средствами массовой информации" и требует отказаться от этих слов.

Послы сообщили, что обеспокоены тенденцией властей США проявлять неуважение к Африканскому континенту. Миссия выразила солидарность с народом Гаити и другими, испытавшими подобное унижение, а также поблагодарила всех американцев, осудивших замечания Трампа.

Внеочередная встреча представителей стран Африки состоялась 12 января. Фотографию заявления выложила в своем Twitter бывшая представительница США при ООН Саманта Пауэр.

"Ого. Я никогда не видела такого заявления, сделанного от лица африканских стран в адрес США", — написала она.

Whoa. I’ve never seen a statement like this by African countries directed at the United States. After an emergency mtng today @UN, Africa group says it “is extremely appalled at...outrageous & xenophobic remarks” attributed to Trump & “demands a retraction and an apology.” pic.twitter.com/5KkdwppUzL