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В КНДР призвали к "воссоединению" нации на фоне возобновившихся после перерыва переговоров с Южной Кореей. Статья об этом была опубликована в северокорейской газете "Нодон Синмун".

"Снизить серьезную военную напряженность и создать мирную обстановку на Корейском полуострове — основная задача для отношений между Севером и Югом, которые находятся в наибольшем упадке, спасения судьбы страны от кризиса и начала новой эры национального воссоединения", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Южная Корея согласилась на участие артистов из КНДР в Олимпийских Играх — 2018.