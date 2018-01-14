Лауреата "Золотого глобуса" обвинили в сексуальных домогательствах (2)
Американского актера Азиза Ансари обвинила в сексуальных домогательствах женщина, с которой он ходил на свидание в 2017 году, сообщает издание Babe.
Лауреат "Золотого глобуса" познакомился с девушкой на вечеринке Aftermy Awards Emmy. Они флиртовали, а в конце вечера обменялись номерами телефонов. В сентябре они вместе поужинали, а затем отправились в квартиру актера на Манхэттене.
По словам "Грейс", там он начал к ней приставать и пытался принудить ее к сексуальной близости. Она отметила, что не раз прибегала к вербальным и невербальным сигналам, чтобы показать Ансари, насколько ей некомфортно. В конце концов они посмотрели телевизор, и девушка уехала.
На следующий день она получила сообщение от актера, в котором он писал о том, как весело они провели время. На что она ответила, что все произошедшее не доставило ей никакого удовольствия и подробно описала, что именно в его поведении ее возмутило.
На церемонии вручения "Золотого глобуса" актер появился со значком движения Time`s Up, представители которого выступают против сексуальных домогательств.
Ранее Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, заявившую, что мужчины должны беспрепятственно "приударять" за женщинами.
Мужики!!!! Трахайте этих идиоток во все дыры, что бы кроме писка ни одного слова изо рта не успевало выходить. Вот она дерьмократия, бабам слово дали!!! Теперь на мужиках отрываются.