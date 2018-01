В мире |

Пассажирский самолет Boeing 737-800 съехал со взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Трабзона на севере Турции. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

На борту судна находились 162 пассажира и экипаж. По данным властей, всех удалось успешно эвакуировать.

На кадрах с места случившегося видно, что самолет не только съехал с ВПП, но и застрял в грязи на краю обрыва в нескольких метрах от воды.

Аэропорт Трабзона на время закрыли после инцидента, его причина пока неизвестна.

A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvl pic.twitter.com/kmzAqVDx50