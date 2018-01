В мире |

Китайские инженеры представили устройство, позволяющее установить на смартфон iPhone X кнопку "Домой", сообщает портал 9to5Mac.

Гаджет был представлен на выставке электроники CES 2018 и, как отмечает автор статьи, стал самым удивительным и наименее полезным из представленных экспонатов.

The Home Button’ Is CES’ Most Bizarre iPhone X Accessory #CES #iphonex

@idevicecaregh #idevicecaregh#touchid https://t.co/OTz72TkMFo pic.twitter.com/RRWSHGmUyR