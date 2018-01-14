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Китайские инженеры представили устройство, позволяющее установить на смартфон iPhone X кнопку "Домой", сообщает портал 9to5Mac.

Гаджет был представлен на выставке электроники CES 2018 и, как отмечает автор статьи, стал самым удивительным и наименее полезным из представленных экспонатов.

Адаптер подключается через порт Lightning и возвращает пользователям привычный щелчок кнопки. Кроме того, в устройстве есть 3,5-миллиметровый разъем для наушников, позволяющий подключить к iPhone X проводную гарнитуру.

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. При создании своего флагмана Apple отказалась от кнопки Home и встроенного в нее дактилоскопического сканера в пользу 5,8-дюймового экрана, занимающего практически всю лицевую сторону смартфона.

Покупатели неоднократно сообщали о дефектах новой модели. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране гаджета, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку устройства сразу после включения.

Фото: pixabay.com