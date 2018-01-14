В Эстонии высадились 12 американских истребителей (1)

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В мире | 14 января 2018 года, 19:13

В Эстонию прибыли 12 американских истребителей F-16 для участия в международных учениях. Об этом сообщается на сайте Главного штаба эстонских Сил обороны.

"Цель наших учений — отработать действия в широкомасштабных воздушных операциях. В этом нам также помогут опытные авианаводчики из Бельгии", — говорится в заявлении и.о. командующего ВВС Эстонии Рийво Валге.

Отмечается, что учения продлятся до марта.

Фото: pixabay.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Otto49 минут назад
Laba ziņa !
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