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Американский режиссер Джеймс Ганн, снявший "Стражей галактики", рассказал, когда выйдет продолжение серии. Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопросы фанатов.

Ганна спросили, будет ли третья часть франшизы. "Выйдет в 2020-м", — ответил он.

Режиссер также заявил, что покупка студии 21th Century Fox компанией The Walt Disney Company никак не скажется на истории для третьих "Стражей галактики".

О том, что Disney приобрел студию за 52,4 миллиарда долларов сообщалось в декабре 2017 года. Покупателю перейдут права на такие популярные франшизы, как "Люди Икс", "Аватар" и "Симпсоны". В 2012 году Disney приобрел компанию Lucasfilm, получив права на франшизу "Звездные войны".

Фильм "Стражи Галактики. Часть 2" вышел весной 2017 года. Это продолжение фантастического комедийного боевика 2014 года, основанного на одноименной серии комиксов издательства Marvel Comics.

Фото: facebook.com