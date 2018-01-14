Власти США назвали причину ложной тревоги на Гавайях (2)

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В мире | 14 января 2018 года, 21:17

Инцидент с ложным оповещением о ракетной угрозе на Гавайях произошел в субботу из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями, заявили в Федеральной комиссии связи США.

"Как представляется, правительство Гавайев не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения", — говорится в распространенном заявлении главы комиссии Аджита Пая.

Сам инцидент он назвал "неприемлемым", особенно в свете того, что после передачи ложного сообщения соответствующее опровержение поступило лишь через 38 минут.

"Ложные тревоги подрывает уверенность общества в системах оповещения и таким образом снижают их эффективность в случае реальной угрозы", — считает глава ведомства.

В субботу на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

Как сообщил губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж, ложное предупреждение стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб, который нажал не на ту кнопку. Айдж пообещал, что отныне за отправкой таких сообщений будут следить как минимум два человека, а не один.

Власти США начали расследование, президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте.

Фото: flickr.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Патриот 1 час назад
Вот бомбанет Россия по США, все в панике начнут рыть норы для спасения, а воевать кому?! Разбегутся все как с Дональда Туска после пролёта истребителя России. Так что гос. Трусливые и немощные американцы шансов на властелина мира у вас ноль, просрали вы свою исключительную нацию в сортире не успев даже пернуть.
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Andrej Sanlait1 час назад
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