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Суд Праги постановил выслать из страны активистку украинского движения Femen Анжелину Диаш, напавшую на президента Милоша Земана на участке для голосования, передает РИА "Новости" заявление ее адвоката Луции Грда.

Женщину также приговорили к условному пятимесячному заключению.

Полуголая Диаш набросилась на Земана, когда тот пришел на участок для голосования на президентских выборах, и стала выкрикивать ругательства в его адрес.

Президент Чехии заявил, что для него большая честь, что его атаковала активистка движения Femen.