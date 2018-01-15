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Дональд Трамп заявил, что он не расист, отвечая на вопрос журналиста, вызванный оскорбительными комментариями, которые, по словам ряда сенаторов, были допущены президентом США на совещании в Белом доме.

Как сообщалось, в ходе совещания с членами конгресса по вопросам иммиграционной реформы Трамп назвал Сальвадор, Гаити и африканские страны "вонючими дырами".

"Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?" - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

В пятницу Африканский союз потребовал от президента США извинений за эти слова, назвав их шокирующими и возмутительными.

"Я не расист. Я самый меньший расист из всех, у которого вы когда-нибудь возьмете интервью", - заявил в воскресенье вечером Трамп.

Вопрос о том, расист ли он, задал Трампу один из репортеров, когда президент отдыхал в гольф-клубе во Флориде.

Президент впервые прямо ответил на обвинения в расизме, звучавшие в его адрес.

"Это никак нельзя назвать, кроме "расист". Недопустимо целые страны и континенты называть "вонючими дырами", - заявил в Женеве представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Я думаю, этот человек, этот президент, тащит нас в прошлое, - сказал в интервью телеканалу Эй-Би-Си конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис, принимавший в свое время активное участие в американском движении в защиту гражданских прав. - Я думаю, что он расист".