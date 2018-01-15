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Двое людей в масках совершили нападение на школу № 127 в российской Перми. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, восемь учеников и учительница получили ножевые ранения.

Как уточнили в ведомстве, двое нападавших были задержаны сотрудниками полиции. О задержании подозреваемых сообщает также местное управдение Следственного комитета России.

"Утром 15 января 2018 года в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения", - сообщили в СКР.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Как сообщает министерство здравоохранения Пермского края, двое пострадавших - учительница и 16-летний подросток - были ранены в шею и находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время их оперируют в городской клинической больнице №4.

Остальные пострадавшие получили незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу, уточнили в ведомстве.

Несколько учеников убежали в расположенный неподалеку торговый центр, там же их и осмотрели врачи, отметили в минздраве.

По данным министерства территориальной безопасности края, всего в школе во время инцидента находились 743 человека - 698 детей и 45 взрослых. В настоящее время все эвакуированы.

Фото из Flickr