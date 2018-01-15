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В приложении YouTube для Android добавят новые функции, такие как ночной режим и возможность просматривать видео инкогнито.

Эксперты изучили системный код приложения YouTube, недавно обновившегося до версии 13.0. В коде обнаружили намеки на новые функции программы.

Например, специалисты выяснили, что в приложении появится возможность включать ночной режим оформления по команде пользователя. Также будет реализован режим инкогнито, когда просмотренные видео не будут сохраняться в истории.

Также эксперты заметили намёк на новую возможность пролистывания рекламы перед воспроизведением ролика. Если раньше рекламные вставки закрывались нажатием на кнопку, то скоро они будут убираться свайпом вправо.

О том, когда новые функции появятся в приложении YouTube, не сообщается.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com