В приложении YouTube для Android добавят ночную тему и режим инкогнито
В приложении YouTube для Android добавят новые функции, такие как ночной режим и возможность просматривать видео инкогнито.
Эксперты изучили системный код приложения YouTube, недавно обновившегося до версии 13.0. В коде обнаружили намеки на новые функции программы.
Например, специалисты выяснили, что в приложении появится возможность включать ночной режим оформления по команде пользователя. Также будет реализован режим инкогнито, когда просмотренные видео не будут сохраняться в истории.
Также эксперты заметили намёк на новую возможность пролистывания рекламы перед воспроизведением ролика. Если раньше рекламные вставки закрывались нажатием на кнопку, то скоро они будут убираться свайпом вправо.
О том, когда новые функции появятся в приложении YouTube, не сообщается.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com