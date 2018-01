В мире |

Жительница Великобритании Аманда Тиг вышла замуж за призрака пирата Карибского моря, пишет The Daily Mirror.

Мужем 45-летней британки стал некий Джек (фамилия неизвестна), который умер несколько столетий назад. По мнению Аманды, именно он стал прототипом Джека Воробья - главного героя фильма "Пираты Карибского моря".

Чтобы союз имел законную силу, женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах. Вместе с Амандой на торжестве находились ее родственники и друзья.

Woman fed up with looking for perfect man marries ghost of 300-year-old pirate https://t.co/uOlqnSx47W pic.twitter.com/366JEGjese