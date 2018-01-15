Британка вышла замуж за призрака пирата Карибского моря (3)

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В мире | 15 января 2018 года, 16:13

Жительница Великобритании Аманда Тиг вышла замуж за призрака пирата Карибского моря, пишет The Daily Mirror.

Мужем 45-летней британки стал некий Джек (фамилия неизвестна), который умер несколько столетий назад. По мнению Аманды, именно он стал прототипом Джека Воробья - главного героя фильма "Пираты Карибского моря".

Чтобы союз имел законную силу, женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах. Вместе с Амандой на торжестве находились ее родственники и друзья.

Как рассказала журналистам новобрачная, это самые лучшие отношения, которые она могла себе представить.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в 2015 году британка Софи Теннер вышла замуж за саму себя и даже измена с реальным мужчиной не смогла разрушить ее брак.

Также недавно стало известно, что американка Нурул Махджабин Хассан готовится к свадьбе с тетрисом, до этого у нее были отношения с калькулятором по имени Пьер.

Источник: ria.ru

Фото: twitter.com/DailyMirror

Комментарии 3
Светлана3 часа назад
Надеюсь, он будет приходить к ней по ночам!Ху-ху-хууу...уууу!
Да не приперлась бы еще на разборки его призрачная, но законная жена!
А ну как он был женат, - кто знает?
Весело будет в супружеской спальне!

Сколько ж дур на свете?
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Крис Тиночка2 часа назад
Народ сошёл сума
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кот1 час назад
Вот это по европейски!Такой же маразм и у европейских руководителей-и Европа их призрак.
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