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Независимая студия Tryangle опубликовала фильм «Волан-де-Морт. Корни наследника», который сняли фанаты серии книг и фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере.

Неофициальный фильм независимой киностудии называется Voldemort: Origins of the Heir («Волан-де-Морт: Корни наследника») и длится почти 53 минуты. К картине на английском языке прикреплены субтитры на английском, испанском, итальянском, французском и португальском языках.

Фильм посвящён жизни волшебника, тогда ещё Тома Реддла, после выпуска из школы Хогвартс. Сюжет развивается вокруг убийства богатой волшебницы Хепзибы Смит, которое расследует наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген.

Картину снимали с 2016 года, а деньги на неё пожертвовали фанаты «Гарри Поттера». Студия Warner Bros., которая владеет правами на франшизу, дала официальное разрешение Tryangle Films. Изначально премьера планировалась осенью 2017 года, но её перенесли.