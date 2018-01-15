Елизавета II рассказала об опасностях ношения короны (3)

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В мире | 15 января 2018 года, 14:20

Королева Великобритании Елизавета II рассказала в интервью BBC о том, как правильно носить корону и какой вред она может причинить здоровью.

Отрывок из ролика опубликован на сайте телеканала.

По ее словам, корона настолько тяжелая, что нельзя опускать голову, пока она на вас надета.

"Вам нельзя смотреть вниз, чтобы прочитать текст во время обращений. Он должен быть чуть выше уровня глаз, потому что если опустить голову, сломается шея", — объяснила королева.

Источник: lenta.ru

Комментарии 3
Ь1 час назад
Чего старушка сходит с ума, одень берет и носи, зачем эти игры?
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Светлана16 минут назад
Ну до чего же с короной нелепо смотрятся очки!И вообще у Елизаветы вид в ней скорее гротескный, чем величавый королевский,- она больше похожа на кухарку, которая, крадясь, примерила корону своей госпожи, пока та не видит.)))Как корове седло. Поневоле вспоминаются портреты других королев Англии в этой же короне, или матушки-Екатерины Великой в короне Российской Империи - как величаво смотрелись бабы-то, а?))
Отсюда вывод - корона смотрится только на истинной королеве! а не на этой плутоватой старухе Шапокляк.
Я даже больше скажу - мне она была бы куда больше к лицу.)))
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Galina Jekabsone1 час назад
Столько кг. на голове.
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