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Один из крупнейших алмазов в мировой истории найден в королевстве Лесото в Африке на руднике Letseng, принадлежащем Gem Diamonds Ltd.: масса драгоценного камня исключительного качества составляет 910 каратов, говорится в сообщении компании.

Бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa, то есть почти не содержит примесей азота или бора; таких алмазов в мире меньше 1% добычи.

Он является пятым по величине из когда-либо обнаруженных в мире и самым большим для Лесото.

Курс акций Gem Diamonds подскочил на 13% на торгах в Лондоне в понедельник.

Gem Diamonds recovers exceptional quality 910 carat, D colour Type IIa diamond from Letšeng pic.twitter.com/tEVQ4zFrwi — Gem Diamonds Limited (@GemDiamondsLtd) 15 января 2018 г.

Рудник Letseng славится размерами и качеством алмазов.

С 2006 года здесь были найдены четыре из 20 крупнейших белых алмазов мира. Рекордным из них стал алмаз Обещание Лесото (Lesotho Promise) на 603 карата. Безупречное качество обеспечивает находкам с этого рудника наивысшую среднюю стоимость в мире - около $2 тыс. за карат в прошлом году при среднемировом показателе в $120 за карат.

Gem Diamonds пока не раскрывает планы на этот алмаз и не пытается оценить его потенциальную стоимость.

Канадская Lucara Diamond в прошлом году продала крупнейший за столетие алмаз Lesedi la Rona массой более 1100 каратов за $53 млн ($47,8 тыс. за карат). Однако годом ранее она выручила рекордные $63 млн за камень меньшего размера (813 каратов).

Источник: interfax.ru