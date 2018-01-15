Появилось видео с повисшего на обрыве в Турции самолета (1)
В мире | 15 января 2018 года, 13:30
В сети размещены кадры эвакуации людей из салона самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, инцидент с участием которого произошел 13 января в аэропорту Трабзона.
На видео можно наблюдать открытые аварийные выходы и пассажиров, столпившихся в проходе. Кроме того, на записи слышны крики и видна работа пожарных.
Все 162 пассажира и шесть членов экипажа остались живы и благополучно эвакуировались.
A passenger jet has skidded off a runway and become stuck in the mud on the edge of a cliff in Turkey. Read more here: https://t.co/iiHZxHhXvl pic.twitter.com/kmzAqVDx50— Sky News (@SkyNews) 14 января 2018 г.
Источник: vesti.ru
Фото: pixabay.com
Ни одного слова о ВПП, неисправностях самолета, ошибках диспетчеров и экипажа. Может не с этого надо начинать порталу?