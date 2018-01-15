Появилось видео с повисшего на обрыве в Турции самолета (1)

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В мире | 15 января 2018 года, 13:30

В сети размещены кадры эвакуации людей из салона самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, инцидент с участием которого произошел 13 января в аэропорту Трабзона.

На видео можно наблюдать открытые аварийные выходы и пассажиров, столпившихся в проходе. Кроме того, на записи слышны крики и видна работа пожарных.

Все 162 пассажира и шесть членов экипажа остались живы и благополучно эвакуировались.

Источник: vesti.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Ну и ну2 часа назад
Не успели прилететь и сразу купаться, а с самолетом это настоящий экстрим.
Ни одного слова о ВПП, неисправностях самолета, ошибках диспетчеров и экипажа. Может не с этого надо начинать порталу?
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