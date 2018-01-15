Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российских самолетов (15)
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что подняли истребители Королевских военно-воздушных сил для перехвата российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны.
Как сообщает Sky News, истребители Eurofighter Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.
"Мы можем подтвердить немедленную реакцию Typhoon с авиабазы ВВС Лоссимут. Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем обеспечить дополнительной информации до завершения миссии", — говорится в заявлении.
Отмечается, что это не первый подобный перехват самолетов у воздушного пространства Великобритании.
Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения американскими пилотами российских Су-30.
Источник: russian.rt.com
Фото: pixabay.com
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