В мире |

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что подняли истребители Королевских военно-воздушных сил для перехвата российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны.

Как сообщает Sky News, истребители Eurofighter Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

"Мы можем подтвердить немедленную реакцию Typhoon с авиабазы ВВС Лоссимут. Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем обеспечить дополнительной информации до завершения миссии", — говорится в заявлении.

Отмечается, что это не первый подобный перехват самолетов у воздушного пространства Великобритании.

Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения американскими пилотами российских Су-30.

Источник: russian.rt.com

Фото: pixabay.com