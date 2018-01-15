Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российских самолетов (15)

фото

В мире | 15 января 2018 года, 17:53

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что подняли истребители Королевских военно-воздушных сил для перехвата российских самолетов, которые приблизились к воздушному пространству страны.

Как сообщает Sky News, истребители Eurofighter Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

"Мы можем подтвердить немедленную реакцию Typhoon с авиабазы ВВС Лоссимут. Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем обеспечить дополнительной информации до завершения миссии", — говорится в заявлении.

Отмечается, что это не первый подобный перехват самолетов у воздушного пространства Великобритании.

Ранее Пентагон опубликовал видео сопровождения американскими пилотами российских Су-30.

Источник: russian.rt.com

Фото: pixabay.com

Комментарии 15
??????1 час назад
И какой же придурок тебя отпустил? Тебя долбо****ба самого не скоро отпустит. Вернись в клинику и сразу на процедуры !!!
2
Ответить
ёклмн1 час назад
Слышь озабоченный патриотством...,так "перехватили" или посадили на еродром натовского подчинения...,или как? Не в курсе...,а может сам участовал в "перехвате",как патриот "страны нато"?
2
Ответить
Ха ха ха40 минут назад
Истерия???
Это хорошо.
Значит всё идёт в правильном направлении.
1
Ответить