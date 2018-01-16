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Видеозапись корпоратива, устроенного персоналом красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП), стала причиной увольнения заведующей отделением

Ролик, снятый во время организованной в стенах медучреждения новогодней вечеринки, распространили местные СМИ.

На кадрах видно, как женщины под музыку исполняют танец живота. Как заявили в больнице скорой медицинской помощи, устроители застолья нарушили запрет главного врача на проведение подобных мероприятий.

По информации РИА Новости, после этой истории заведующая отделением БСМП уволилась по собственному желанию.

"Заведующая написала заявление по собственному желанию, когда узнала, что эта история получила огласку. Заявление подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор", - сказал представитель красноярской больницы скорой медицинской помощи Андрей Любченко.

Источник: ntv.ru

Фото: pixabay.com