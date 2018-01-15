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По меньшей мере 75 человек пострадали в понедельник, 15 января, при обрушении балкона на втором этаже здания фондовой биржи в столице Индонезии Джакарте, сообщает агентство Reuters. По предварительным данным, большинство пострадавших - студенты одного из местных университетов, которые посещали офис биржи во время дневного перерыва в торгах. Информации о возможных погибших к настоящему моменту не поступало.

Инцидент вызвал панику среди жителей Джакарты, у которых еще свежи в памяти воспоминания о террористическом нападении на эту фондовую биржу, произошедшем несколько лет назад. Тогда подложенная в машину бомба взорвалась у входа в здание и вызвала цепь взрывов соседних автомобилей. В результате теракта 15 человек погибли на месте.

Предупреждая панику, полиция Джакарты сразу выступила с заявлением, что сегодняшний инцидент не был вызван взрывом. Вероятной причиной произошедшего называются ошибки при проектировании и строительстве башни, которая была открыта в 1998 году.

На видеозаписи, сделанной одной из камер наблюдения, видно, как балкон рушится под тяжестью нескольких десятков человек. После этого люди падают вниз с высоты нескольких метров. Кадры инцидента опубликовал на своей странице в YouTube телеканал NewsAsia.

Власти Джакарты заявили, что проведут исследование всего здания. "Я сообщил руководству здания, что изучение конструкций башни начнется сегодня поздно вечером, чтобы не мешать торгам на бирже", - отметил глава города Анис Басведан.

Руководство биржи заверило, что возьмет на себя оплату лечения всех пострадавших. Между тем министр финансов страны Шри Мульяни Индравати выразил надежду, что произошедшее не отразится на интересе инвесторов к Индонезии. Сейчас биржевые торги идут в обычном режиме.