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Президент США Дональд Трамп опроверг заявление сенатора Ричарда Дербина о том, что он назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки "сраными дырами". Об этом Трамп написал в своем твиттере.

"Сенатор Дики Дербин полностью исказил то, что было сказано на собрании по DACA (программе отложенной депортации для детей мигрантов — "Газета.Ru"). Сделки не могут заключаться, когда нет доверия!" — отметил Трамп.

Дербин ранее подтвердил, что Трамп грубо высказался в отношении ряда стран, использовав "исполненный ненависти" и "расистский" язык.