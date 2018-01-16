Трамп не признается в оскорблениях в адрес Гаити и других стран
В мире | 16 января 2018 года, 10:20
Президент США Дональд Трамп опроверг заявление сенатора Ричарда Дербина о том, что он назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки "сраными дырами". Об этом Трамп написал в своем твиттере.
"Сенатор Дики Дербин полностью исказил то, что было сказано на собрании по DACA (программе отложенной депортации для детей мигрантов — "Газета.Ru"). Сделки не могут заключаться, когда нет доверия!" — отметил Трамп.
Дербин ранее подтвердил, что Трамп грубо высказался в отношении ряда стран, использовав "исполненный ненависти" и "расистский" язык.
Источник: Газета.ru