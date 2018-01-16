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Испанские правоохранительные органы подозревают форварда "Барселоны" Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей, однако не могут этого доказать, утверждает немецкий журнал Der Spiegel.

Следователи собирали материалы по данному делу с 2012 года, в частности информацию об организации по всему миру благотворительных матчей с участием "друзей Месси", доходы от которых должны были пойти на пользу нуждающимся детям.

По данным издания, суммарный доход шести выступления этого "цирка-шапито" составил 6,9 млн долларов, тогда как в фонд были переведены только 300 тысяч. Остальная же сумма оседала в офшорах.

В 2015 году следователи представили отчет о расследовании в суд, но дело не было возбуждено за недостаточностью улик.

Напомним, что ранее Месси уже подозревался в уклонении от неуплаты налогов и изначально был приговорен судом к тюремному заключению на 21 месяц, однако позднее его наказание было заменено штрафом в 250 тысяч евро.