Продажи музыки Долорес О'Риордан и ее группы The Cranberries резко выросли после неожиданной смерти певицы, сообщает TMZ.

В частности, интерес к творчеству исполнительницы существенно активизировался среди пользователей Amazon. Например, продажи альбома "Something Else" The Cranberries показали рост на 913 350%.

В топ также попали альбомы "Are You Listening?" (147 552%), "Everybody Else Is Doing It" (107 520%), "To The Faithful Departed" (93 781%) и "Wake Up and Smell the Coffee" (77 096%).

Взлетели продажи и в iTunes. Альбомы The Cranberries заняли в первой десятке третье, шестое, седьмое и девятое места.

Ранее сообщалось, что полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой.

Фото: i.scdn.co