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В Ригу пришли морозы, на радость любителям зимних развлечений. Вместе с первыми холодами в столице начали работать лыжные трассы и катки. Портал Riga.lv рассказал, где в Риге можно покататься на лыжах.

Рижский парк зимнего спорта и развлечений (бульвар Узварас, 15)

Время работы: каждый день с 10:00 до 21:00

Аренда инвентаря: доступна

Информация: доступен малый круг (350-400 метров), но идет подготовка и большого. За информацией можно следить на rigaslepo.lv

Рижский парк зимнего спорта и отдыха "Луцавсала"

Время работы: каждый день с 10:00 до 21:00

Аренда инвентаря: доступна

Информация: с 16 января – 500-метровая дистанция, но идет подготовка и большого круга. За информацией можно следить на rigaslepo.lv

Рижский парк зимнего спорта и отдыха "Пурвциемс". У Рижской 84-й средней школы

Время работы: каждый день с 10:00 до 21:00

Аренда инвентаря: доступна

Информация: так как задувание снега может повлиять на качество покрытия катка, работы по подготовке могут начаться после игры "Динамо" Рига. За информацией можно следить на rigaslepo.lv.