Житель Франции обнаружил у себя в туалете полутораметровую змею
В мире | 16 января 2018 года, 13:31
Житель французского города Гренобль обнаружил у себя в туалете питона, пробравшегося по канализации, передает радиостанция France Bleu.
Как сообщает радиостанция, мужчина зашел в туалет и обнаружил там 1,5-метрового питона.
На помощь прибыла специализированная бригада пожарных, которая смогла вытащить змею. Животное было доставлено к ветеринару, где скончалось от воздействия химических веществ в канализационных трубах.
Оказалось, что змея пробралась по канализации из квартиры этажом ниже. По информации издания, хозяин квартиры сообщил о пропаже питона месяц назад.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com