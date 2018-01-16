В мире |

Житель французского города Гренобль обнаружил у себя в туалете питона, пробравшегося по канализации, передает радиостанция France Bleu.

Как сообщает радиостанция, мужчина зашел в туалет и обнаружил там 1,5-метрового питона.

На помощь прибыла специализированная бригада пожарных, которая смогла вытащить змею. Животное было доставлено к ветеринару, где скончалось от воздействия химических веществ в канализационных трубах.

Оказалось, что змея пробралась по канализации из квартиры этажом ниже. По информации издания, хозяин квартиры сообщил о пропаже питона месяц назад.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com