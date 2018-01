В мире |

Австралийский терьер по кличке Расти проехал около 1,5 тысячи километров в грузовике из одного австралийского штата в другой после того, как его хозяева уехали в отпуск, пишет австралийская газета Courier-Mail.

Этот случай произошел в январе, точная дата не сообщается.

Когда семья Скудамор, проживающая около города Гундивинди (штат Квинсленд), уехала на каникулы в прибрежный город Калаундра, их трехлетний питомец остался с родственниками.Через некоторое время после отъезда хозяев пес сбежал и добрался до автотрассы.

Как отмечает издание, каким-то образом ему удалось забраться в грузовик, который следовал в город Сноутаун (штат Южная Австралия).

Водитель машины нашел собаку и забрал ее домой. Его супруга связалась с хозяевами пса по номеру, указанному на ошейнике.

"В последний раз, когда мы уезжали, он добрался "на попутке" до Чинчиллы (штат Квинсленд). В этот раз он зашел еще дальше и добрался до самой Южной Австралии", — сказала его хозяйка после инцидента.

Хозяева утверждают, что пес сбегает из дома, только когда они уезжают на каникулы. В следующий раз, по их словам, они, возможно, возьмут его с собой.

Как сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC, безопасности пса сейчас ничего не угрожает. Хозяева собаки через социальные сети ищут человека, который поможет вернуть ее домой.

