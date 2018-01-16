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Житель Великобритании, пытаясь не чихнуть, разорвал часть глотки. Курьезный медицинский случай описан в журнале BMJ Case Reports.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на невозможность говорить и боль в горле. Врачи выяснили, что при надавливании на шею раздается потрескивающий звук. Томография показала, что в клетчатке средостения скопился воздух, а в нижней части глотки, где она соединяется с пищеводом, есть разрыв.

Очевидно, мужчина получил травму как раз при попытке сдержать чихание. Неделю пациенту пришлось принимать пищу через трубочку, но сейчас его состояние улучшилось.

Похожий инцидент произошел в прошлом году в США. Шестнадцатилетняя фанатка группы One Direction попала в больницу с коллапсом легких, после того как от души попела на их концерте.

Источник: ria.ru

Фото: telegraf.com