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Белоруссия, являясь миролюбивым европейским государством, выступает в качестве донора безопасности в регионе, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии выступил с инициативой запуска диалога по снятию противоречий между государствами в Евроатлантике и Евразии, так называемого нового "хельсинкского процесса", аналогичного тому, который в свое время привел к созданию ОБСЕ.

Белорусский лидер отметил, что площадкой для такого диалога мог бы стать Минск. В настоящее время в белорусской столицы проходят встречи участников контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Белоруссия сегодня — это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе. Белорусские предложения по различным моделям интеграции, совместному противодействию современным вызовам и угрозам завоевывают все больше сторонников среди других государств и международных организаций", — сказал белорусский лидер, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

Лукашенко отметил, что фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика.

"В прошлом году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике", — подчеркнул он.

Президент также напомнил, что в стране приняты важные решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов, всемерно поощряются предпринимательство и инновационная деятельность.

Источник: ria.ru