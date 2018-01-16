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Организаторы ультрамарафона в Аризоне дисквалифицировали американского бегуна Келли Эгню за то, что он приписывал себе непройденные круги, прячась в кабинке биотуалета.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на страницу марафона Across the Years в Facebook.

Суть данного марафона заключается в преодолении наибольшей дистанции за определенное время - 24,48,72 часа или шесть дней.

Выяснилось, что Эгню после прохождения круга проводил семь минут в биотуалете, после чего пересекал отсечку еще раз и продолжал марафон, приписав себе лишние полтора километра.

Махинации спортсмена разоблачил инспектор, фиксирующей результаты бегунов. Он обратил внимание на его подозрительное поведение марафонца и следил за ним десять минут.

Инспектор стал свидетелем того, как Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал.

"Нам грустно видеть, что такое происходит на мероприятии, в основе которого лежат принципы товарищества между бегунами. Такой типа жульничества наша организация не приемлет. Келли будет отказано в участии в гонках под эгидой Aravaipa Running", - говорится в сообщении на странице марафона.

На фоне разразившегося скандала были пересмотрены и другие результаты Келли Эгню. В том числе его прошлая победа в 48-часовом забеге с результатом 88,5 километра.

Источник: newsru.com

Фото: pixabay.com