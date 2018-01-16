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Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович убит в Косово, сообщает РТС.

64-летний глава движения «Свобода, демократия, правда» получил пять выстрелов в грудь. По словам его адвоката, он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Отмечается, что полиция оцепила район, где произошло преступление.

В связи с убийством президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание совета безопасности страны.

Источник: gazeta.ru