В Косово убит сербский политик Оливер Иванович (1)
В мире | 16 января 2018 года, 13:50
Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович убит в Косово, сообщает РТС.
64-летний глава движения «Свобода, демократия, правда» получил пять выстрелов в грудь. По словам его адвоката, он был доставлен в больницу, где позже скончался.
Отмечается, что полиция оцепила район, где произошло преступление.
В связи с убийством президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание совета безопасности страны.
Источник: gazeta.ru
Это продолжение америкосской демократии на Балканах.
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