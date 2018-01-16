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КНДР обрушилась с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, который, как сообщалось ранее, написал в микроблоге в Twitter, что его ядерная кнопка больше, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Центральная в КНДР газета "Нодон синмун" опубликовала во вторник пространный комментарий, авторы которого называют президента США "военным маньяком" с ядерной кнопкой.

"Люди во всем мире очень беспокоятся по поводу того, что изо дня в день ухудшается психическое состояние Трампа, который обладает ядерной кнопкой США. Дело в том, что если оставить такого старого маразматика, как Трамп, неизвестно, к какой невообразимой катастрофе это приведет", — говорится в комментарии. Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи заключает: "США следует ни капли не испытывать сомнений относительно наших сил ядерного сдерживания, предназначенных для последней корейско-американский битвы, и вести себя благоразумно. День, когда США спровоцируют ядерную войну на Корейском полуострове, станет последним для США".

Трамп среагировал в Twitter по поводу "ядерной кнопки" после того, как в новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка находится на его рабочем столе и США не следует об этом забывать. Ким Чен Ын, в частности, заявил, что КНДР завершила создание ядерного оружия, удар которым может быть нанесен по любой точке на всей территории США.